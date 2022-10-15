10-20-30-40-50 Bin TL Olarak Nakit Almak İsteyenlere 3 Bankadan Resmi Açıklama Var! Başvuru Yapın, Hesabınıza Yatsın

10000 TL ile 50000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin ekim ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda vereceğimiz 3 banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi kampanyalarına katılarak destek kredilerinden faydalanabiliyor. Denizbank, başta olmak üzere, Akbank ve Yapı Kredi Bankası da yapmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hızlı birşekilde işlem yapacağını ve nakit kredi kullanacak olan kişilere kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak kredi vereceğini açıkladı.

Denizbank, Akbank Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar 5 dakika içerisinde sonuç verir, kredi notumuza göre de faiz oranlarından yararlandırarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

10-20-30-40-50 Bin TL Olarak Nakit

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden hemen cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi kullanacağını söyleyebiliriz. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermesi gerekiyor.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası , SMS ile kredi başvurusu aldığı gibi, ayrıca kendi mobil uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşları hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi sonucunu vereceğini açıkladı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alabilmektedir.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndererek yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacak olan vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aile geliri ve en son olarakta doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi başvurusu yapacak.