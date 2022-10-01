Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT: Çalışanlara Maaşlarına Göre 50.000 TL'ye Kadar Nakit Dağıtacak!

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, 50000 TL'ye kadar bu üç banka üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte tüketici kredisi kullanabilirsiniz. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden yapılacak olan bu başvurularda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde kredi ödemeleri alabileceğini söylemek isteriz. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT yapmış olduğu kampanyalarda, kredi kullanacak olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için bazı şartlara uygun olmalarını istemektedir.

Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların kredi alabilmeleri için öncelikli olarak banka kredisi skoru, önemli olup, düzenli olarakta bir geliri olması istenmektedir. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise PTT'nin yapmış olduğu kampanyada banka kredi puanı düşük olsa bile kredi sicili düzgün olması durumunda da 50000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT üzerinden yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda kullanabilecekleri 50000 TL ile ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT

Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa öncelikli olarak ilk başvurularını banka şubeleri üzerinden kolay bir şekilde yapabiliyor. Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank, üzerinde hesabı olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları, şifresini aldıktan sonrada bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve PTT üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalardan faydalanabilmeleri için öncelikli olarak banka şartlarına uygun olup, 50000 TL'ye kadar kredi başvurusunu hemen yapması gerekiyor.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaksınız PTT şubelerine giderek kimliğiniz ile birlikte yapmış olduğunuz başvurular haricinde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kredi kullanabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ptt, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 30, elle numarasına bu mesajı gönderin ve bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına SMS atarak da hemen katılın.