Vakıfbank yaptığı yeni kampanyada Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yere toplamak için sizlere bir transfer kredisi hazırladı. Vakıfbank üzerinden diğer bankadaki olan tüm ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatarak tek bir yerde borçlanmak istiyorsanız VakıfBank'ın yapmış olduğu bireysel borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Vakıfbank eylül ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleştireceği bu kampanya pazartesi günü başlayacağını ve tek bir yere ödeme kolaylığı sağlamak için vatandaşların kredi puanına bakmadan da onay vereceğini açıkladı.

VAKIFBANK'TAN YENİ TRANSFER KREDİSİ KAMPANYASI

En düşük faiz oranları ile birlikte Vakıfbank üzerinden bireysel kredi kullanan vatandaşlar da bu kampanyalardan faydalanabiliyor ve ihtiyaç kredisini düzenli Ödemiş olan tüm vatandaşlar banka şubelerinden veya bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerindeki başvuru formunu doldurarak ihtiyaç kredisi alabiliyor.

Vakıfbank üzerinden sizlerde bireysel tüketici kredisi başvurusu veya borç transfer başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte bu işlemleri yapmanız yeterli olmaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler özellikle de emekli maaşı olmaları durumunda emekli maaşlarını banka üzerinden alması halinde daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi olabileceklerdir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda da son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması aksi durumunda kefil vererek borç kapatma kredisi kampanyasına katılmaları gerekiyor.

Vakıfbank üzerinden verilen bu bireysel borç kapatma veya transfer kredisi sadece güncel olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatıyor. bankalardan Eğer icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa bu Kredi kampanyasına katılamazsınız.