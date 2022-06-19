Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu Bankalarından 20.000 TL Ödemeler Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Sonrasında Çalışan ve Emekliler İçin Yeni Gelişmeleri Duyurmuş Oldu: Ödemelerin Her Biri de TC Kimlik Numarasına Göre 20 bin TL Şeklinde Olacak

Acil nakit kullanmak isteyen bireyler için yalnızca kamu bankalarının sunacağı 20 bin TL’lik ödemelere başlanmıştır. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından vatandaşlara ödenecek olan bu nakit kampanyasında emekli olanlar ve işçiler bireysel bir biçimde nakit kredi kullanabilmiş olacaktır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olmak isteyen bireyler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da söylenen bu kredi kampanyasına başvurularını bankaların kendi resmi web sitelerinden yapabilmiş olacak.

Nakde gereksinim duyuyor ve 20 bin TL’ye değin varan ödemeden yararlanmak istiyorsanız Ziraat Bankası, Halkbank veyahut da Vakıfbank resmi şubelerinden birini seçerek bu bankalardan herhangi birine başvuru yapabilirsiniz. Böylece olumlu ya da olumsuz sonucunuzu da doğrudan öğrenmiş olursunuz. Emekliler maaşlarını bahsi geçen bankaların herhangi birinden almıyor ise o bankaya maaş taşıma yapılması neticesinde bu krediden faydalanabilir.

Ziraat Bankası da kendi sitesinden gerçekleştirdiği duyuruyla beraber kredi çekecek kişilerin 20 bin TL’ye değin kredi onayı almaları için banka koşullarını sağlamaları gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca sigortalı çalışansanız ve banka kredi notunuz 1100 ve üzerindeyse, sigorta durumunuz da en az altı aydır aynı yerdeyse her şey tamam demektir. Rahatlıkla bu krediden yararlanabileceğinizi bilmelisiniz.