Vakıfbank ve Ziraat Bankası nakit kredi kullanmak isteyenlere hemen ödemeli nakit veriyor! Son dakika

Kamu Bankaları Devlet Destekli Ödemeleri Hesaplara Aktarıyor… Son dakika! Kamu bankalarından hesaplara aktarım yapılıyor. Vakıfbank ve Ziraat Bankası devlet destekli tutarlar hesaplara yatıyor. Detayları ile bilgi edinmek isteyenler haberimizi takip edebilir…

Ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank ve Ziraat Bankası düzenledikleri kampanyalar ile vatandaşlara nakit destek vermeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, ihtiyaç kredisi adı altında her iki bankadan devlet destekli 30 bin lira tutarlı kredi kullanabilir. Kullanım için sadece kimlik yeterli gözüküyor. Gelir belgesine gerek duymadan kredi kullanılabilecek.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası nakit kredi kullanmak isteyenlere, banka kredi şartlarını sağlamaları durumunda kredi imkânı sunuyor. Sigortalı olarak çalışma ya da emekli olma durumuna göre hızlı bir şekilde krediye onay alınabilir. Kredi başvurusu yapacak olan bireylere kredi onayı verilmesi halinde düşük faiz oranlı 36 ay vadeli ödeme tablosu ile geniş imkân tanıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar her iki bankanın da internet sitesine girerek, ihtiyaç kredisi başvurusunu doldurabilir. Bu şekilde başvuru yapılarak onay alındığında en yakın banka şubelerine gidilerek kredi kullanılabilir. İhtiyaç kredisi başvuru formu doldurulduğunda cep telefonu numarası üzerinden değerlendirmeye tabi tutularak sonuç başvuru sahibine bildirilir.

Şayet banka şubelerine gidecek zamanınız yok ise, mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilir. Kamu bankaları üzerinde hesabınız mevcut ise internet bankacılığı ile de başvuru yapmak mümkün. Acil kredi ihtiyacı hisseden vatandaşlar bankaların belirlemiş olduğu şartları karşılamaları halinde kefilsiz olarak düşük faiz oranlı kredi kullanabilecek. 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen tutarlarda verilecek olan kredi için detaylı bilgi alınabilir. Detaylı bilgi edinmek isteyenler bankanın internet sitesine girebilir ya da en yakın banka şubesine gidilerek kredi kampanyaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Banka tarafından onaylanmış kredi kullanımında kişilere 3 aylık bir erteleme imkânı da sunuluyor. Sizlerde şartları sağlamanız durumunda ihtiyaç kredisi için devlet destekli kredi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.