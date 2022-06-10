SON DAKİKA: Emekli Maaşına Zam Yapılacak Mı? Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekli Maaşına Zam Yapılacak Mı? Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Emekli maaş zammına yönelik son durum gündeme geldi. Mayıs enflasyon rakamlarının Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanmasının hemen sonrasında 2022 yılının ilk 5 aylık enflasyon verilerine göre enflasyon oranı %35.64 olacak şekilde gerçekleşti. 5 aylık enflasyon verileri ise 28.14 olarak hesaplandı. Memur ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, “temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?” Sorusunu sormaya başladı.

Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak?

Türkiye istatistik Kurumu tarafından mayıs ayına yönelik enflasyon verilerinin açıklanması ile beraber Temmuz ayı içerisinde BAĞ-KUR ve SSK emekli aylıklarında %35.64 oranında zam yapılırken diğer taraftan memur maaşları ile emekli memur aylıklarında ise %35 oranında bir zam yapılması hedefleniyor.

· Tarım BAĞ-KUR’dan emekli vatandaşların Ocak maaşları 2.262 TL iken mayıs ayında 3.068 TL,

· Esnaf BAĞ-KUR’dan emekli olan vatandaşların ocak aylıkları 2.399 TL iken mayıs aylıkları ise 3254 TL,

· 2000 senesi öncesi SSK’dan emekli vatandaşların ocak ayı içerisinde almış oldukları emekli aylıkları 3.293 TL iken mayıs ayı içerisinde 4467 TL,

· 2000 senesi sonrası SSK’dan emekli vatandaşların ocak aylıkları 2041 TL iken mayıs aylıkları 2.769 TL oldu.

Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

En düşük emekli aylıkları 2500 TL olacak şekilde belirlenmekle beraber 2000 senesi sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ile tarım BAĞ-KUR emeklilerinin emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden hesaplanacak. Buna göre 2.000 senesi sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylıkları 2769 TL iken esnaf bağ-kurlularda ise 3254 TL ve en son olarak tarım bağ-kurlularda ise 3068 TL oldu.