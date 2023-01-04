Vakıfbank ve diğer 2 bankadan duyuru: Bankamatik kartınıza ödeme olacak, 40.000 TL net ödeme yapılacak

Vakıfbank, Akbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni kampanya duyurusunda, bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 40000 TL kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde 36 ay vadeli olarak düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri belirlerken, özel bankalar arasında yer alan Akbank de vatandaşlara düşük faizli kredi ödemesi gerçekleştirecek. Akbank üzerinden yapılan bu kampanya duyurusu sonrasında 40000 tl kredi ödeme sağılacak olan vatandaşların 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak, kredi işlemleri yapılmaktadır.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi başvurusu

Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda internet sitesine giriş yaparak, internet şubesine girebilir ve buradan internet üzerinden kredi başvurusu yaparak rahat bir şekilde oturdukları yerden işlem gerçekleştirebilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu iki kamu bankası sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi vermektedir. Bankamatik kartı, bu iki banka üzerinde olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvuru şartlarına uygun olarak kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri SMS ile veriliyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz limiti yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bankamatik kartı hesabınız üzerinden 40000 TL kredi ödemesi alarak, 36 ay vadeli işlem yapabilirsiniz.