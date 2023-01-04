Bir koyan 1 yılda bir buçuk alıyor! 32-93 günlük mevduat faizi fırladı! 200.000 TL'niz tek tıkla...

200.000 TL'niz tek tıkla... Bir koyan 1 yılda bir buçuk alıyor! 32-93 günlük mevduat faizi fırladı! Mevduat faizleri dönem dönem arama motorlarında sık sık araştırılan konuların birisi oldu. 32 ve 93 günlük mevduat faiz oranları üzerine yapılan hesaplamalar ve aylık ne kadar getiri sağladığı akıllarda yer aldı. Bu kriteri göz önüne alarak tüm bankaların internet sitesini ziyaret ederek hangi bankanın en yüksek mevduat faizini verdiğini kapsamlı bir şekilde araştırdık.

Bankaların mevduat faizi oranları çok araştırılır oldu. Yeni yıla özel kampanyaları devreye alan bankalar en cazip mevduat tekliflerini sundu. Bazı bankaların mevduat faizini yükselttiği görülürken bazı bankalar da düşüş yönünde hareket etti. İşte banka banka mevduat faiz oranlarında son durum...

BURGANBANK

Vade Sonu Net Bakiye

204.331 TL

Yıllık Faiz Oranı

%26,00

Net Kazanç

4.331 TL

AKBANK

Vade Sonu Net Bakiye

204.498 TL

Yıllık Faiz Oranı

%27,00

Net Kazanç

4.498 TL

ODEABANK

Vade Sonu Net Bakiye

204.164 TL

Yıllık Faiz Oranı

%25,00

Net Kazanç

4.164 TL

DENİZBANK

Vade Sonu Net Bakiye

204.164 TL

Yıllık Faiz Oranı

%25,00

Net Kazanç

4.164 TL

ING BANK

Vade Sonu Net Bakiye

204.164 TL

Yıllık Faiz Oranı

%25,00

Net Kazanç

4.164 TL

YAPIKREDİ

Vade Sonu Net Bakiye

203.248 TL

Yıllık Faiz Oranı

,50

Net Kazanç

3.248 TL

GARANTİ BBVA

Vade Sonu Net Bakiye

203.082 TL

Yıllık Faiz Oranı

,50

Net Kazanç

3.082 TL

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