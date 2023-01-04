Bir koyan 1 yılda bir buçuk alıyor! 32-93 günlük mevduat faizi fırladı! 200.000 TL'niz tek tıkla...
32-93 günlük mevduat faizi fırladı! 200.000 TL'niz tek tıkla artabilir. Bir koyan 1 yılda bir buçuk alıyor!
200.000 TL'niz tek tıkla... Bir koyan 1 yılda bir buçuk alıyor! 32-93 günlük mevduat faizi fırladı! Mevduat faizleri dönem dönem arama motorlarında sık sık araştırılan konuların birisi oldu. 32 ve 93 günlük mevduat faiz oranları üzerine yapılan hesaplamalar ve aylık ne kadar getiri sağladığı akıllarda yer aldı. Bu kriteri göz önüne alarak tüm bankaların internet sitesini ziyaret ederek hangi bankanın en yüksek mevduat faizini verdiğini kapsamlı bir şekilde araştırdık.
Bankaların mevduat faizi oranları çok araştırılır oldu. Yeni yıla özel kampanyaları devreye alan bankalar en cazip mevduat tekliflerini sundu. Bazı bankaların mevduat faizini yükselttiği görülürken bazı bankalar da düşüş yönünde hareket etti. İşte banka banka mevduat faiz oranlarında son durum...
BURGANBANK
Vade Sonu Net Bakiye
204.331 TL
Yıllık Faiz Oranı
%26,00
Net Kazanç
4.331 TL
AKBANK
Vade Sonu Net Bakiye
204.498 TL
Yıllık Faiz Oranı
%27,00
Net Kazanç
4.498 TL
ODEABANK
Vade Sonu Net Bakiye
204.164 TL
Yıllık Faiz Oranı
%25,00
Net Kazanç
4.164 TL
DENİZBANK
Vade Sonu Net Bakiye
204.164 TL
Yıllık Faiz Oranı
%25,00
Net Kazanç
4.164 TL
ING BANK
Vade Sonu Net Bakiye
204.164 TL
Yıllık Faiz Oranı
%25,00
Net Kazanç
4.164 TL
YAPIKREDİ
Vade Sonu Net Bakiye
203.248 TL
Yıllık Faiz Oranı
,50
Net Kazanç
3.248 TL
GARANTİ BBVA
Vade Sonu Net Bakiye
203.082 TL
Yıllık Faiz Oranı
,50
Net Kazanç
3.082 TL
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