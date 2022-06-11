Vakıfbank Vatandaşlara 70.000 TL'ye Kadar Nakit Hazırladı! Bankanın Kredi Kartı veya Banka Kartı Kullananlara Verilecek…

Vakıfbank vatandaşlar için 70.000 TL'ye Kadar Nakit Hazırladı! Faydalanabilmek için Kredi Kartı ve Banka Kartı Olanlara Verilecek. Detaylar Haberimizde…

Düzenli olarak banka ve kredi kartı ödemesi yapıyorsanız Vakıfbank sizlere 70 bin lira ödeme yapacak. Banka kartı ve kredi kartı üzerinden düzenli ödeme yapan Vakıfbank müşterilerine 70 bin lira ödeme imkânı sunuluyor.

Banka ve kredi kartları ile düzenli ödemelerde bulunan vatandaşlar 70 bin lira nakit kazanabilecek. Ülkemizde kamu bankacılığı hizmeti sunan Vakıfbank, müşterilerine 70 bin lira ödeme yapacak. İhtiyaç kredisine başvuran, diğer bankaların kredileri ile karşılaştırdığında düşük faiz oranlarının uygulandığı 70 bin liralık krediyi rahat bir şekilde alabileceklerini görebilirler.

Banka gerek resim internet sitesi üzerinden gerekse sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile kredi kullanmayı düşünen vatandaşlara ilk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme fırsatı sunuluyor. Vade seçeneklerinde ise 36 aylık bir vade mevcut. Emekli, sigortalı çalışan ve memurlara yönelik olan bu kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyenler çevrimiçi ya da banka şubelerine giderek başvuruda bulunabilirler.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank, kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara kendi kredi politikalarını açıkladı. Bu politikalara uygun olan kişilerin banka kredi notu 1100 ve üzeri ise şubelere gitmeden işlem yapabilecekler. Bunun yanı sıra sigortalı olarak çalışan vatandaşların sigortalılık durumu 12 ay süreli ise, emekli vatandaşların emekli maaşlarını bankaya getirmeler halinde bu imkândan faydalanabilecek. Acil ihtiyaç kredisinde Vakıfbank’ tercih edenler bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getirmeleri durumunda 36 ay vadeli krediyi hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilecek.

Paraya ihtiyaç duyulduğunda ve emekli olunması durumunda kredi notu düşük olsa bile emekli maaşını bankaya taşımanız halinde hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz. 50 bin liranın altında olan kredi kullanımında 36 ay vade, 50 bin liranın üzeride ise 24 ay vade seçeneklere mevcut.

Banka aracılığı ile 70 bin lira kredi başvurusunda bulunacak olanlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile başvuruda bulunabilirler. Bunun yanı sıra ne kadar kredi alınacağı konusunda bankanın internet sitesi ziyaret edilebilir.