PTT kampanyasını duyurduktan sonra 10.000 TL için sıralar oluştu! PTT nakit ödemesi dağıtmaya devam ediyor

Bankalar haricinde bilindiği gibi PTT üzerinden de kredi alabileceksiniz. PTT yaptığı kampanya vatandaşlara nasıl aktifbank üzerinden kredi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişilere hemen ödeme verilmektedir.

PTT yaptığı açıklama sonrasında 10.000 TL kredi için TC Kimlik numarası üzerinden işlem yapacak.

Kredi alacak vatandaşlara kredi alabilmeleri için yaş sınırı 18 olacak. 18 yaş üzerinde başvuru yapılacak.

PTT ihtiyaç kredisi için diğer bankalardaki borç ödemelerinizdeki güncel gecikmelerin ödenmesi durumunda kredi alacaksınız.

PTT emekli olan kişilere de kredi veriyor. Bu kredilerde banka emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara 80.000 TL ödeme yapıyor.

50.000 TL'ye kadar kullandığınız tüm kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yapacak.

3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanacaksanız, bankaya bildirmeniz gerekmektedir.

Bankalardan açık takip, açık icrası olan kişiler onay alamazlar.

PTT kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak birden fazla yöntem ile yapılmaktadır. Dilerseniz bu bankanın kampanyasına nasıl başvuru yapabilirsiniz inceleyelim...

Nakit kredi kullanacak olan kişiler, TC kimlik kartı ile en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir.

PTT şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda banka size başvuru formu verecek ve bu formu doldurmanız durumunda sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler ayrıca SMS atacak. SMS atarak ne kadar onay aldığını hemen görecek.

PTT SMS kredi başvurusu için PTT yaz boşluk bırak ve TC KİMLİK numaranı yazarak 3050 numarasına gönder.

3050 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi alacak kişilere, banka şubeleri haricinde ayrıca bankaya gelmdeden de aktifbank adreslerinde kredi verecek.

Passolig kartı veya hesabı olan vatandaşlar ise, PTT ile Aktifbank'ın yaptığı bu kampanyanın aynısına passo uygulaması üzerinden de katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenler bu şartlara göre işlemlerini kolayca yapabileceklerdir. PTT şubelerinden ve PTT internet sitesi üzerinden başvurunuzu yaparak bu bankanın başlattığı tüm kampanyalara katılabilirsiniz.

PTT sadece ihtiyaç kredisi verdiği için, bireysel olan müşterilerin kredi almalarına olanak sağlıyor. Konut kredisi veya taşıt kredisi almak için diğer bankaların kampanyalarına göz atabilirsiniz.