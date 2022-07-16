Vakıfbank TC kimlik sonu 2-4-6-8 olanların hesaplarına 46.000 TL ödeme yatıracak! Bankadan resmi açıklama geldi!

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden TC kimlik numaranızın son hanesine göre, 46000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz. 46000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, ihtiyaç kredisi olarak sizlere işlemler yapılacak ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanmanıza imkan sağlanacaktır. 46000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için Vakıfbank TC kimlik numarasına göre ödeme yapacak ve bu kredilerde bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlem yapacaklardır. Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında 46000 TL'ye kadar değerlendirme yapılarak gelir belgesiz olarak sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumunda başvuru gerçekleştirebilecek.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

46000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olduğunu düşünüyorsa istedikleri zaman başvurularını bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak yapabiliyor.

Vakıfbank kredi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kredi başvurusu sonrasında hızlı bir şekilde kredi işlemlerini yapabilmek için öncelikli olarak onayı alması gerekiyor. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri de mesaj ile gönderir.

Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, Vakıfbank mobil uygulamasını kullanmanız yeterli olmaktadır. Bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında sadece kendi özel müşterilerine düşük faizli ve masrafsız krediyi banka şubelerine gitmeden yapmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek istiyoruz.

EMEKLİYE ÖZEL KAMPANYA

Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan veya emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyacak olan vatandaşlara emekli maaşlarının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi imkanı, Vakıfbank tarafından verilmektedir. Sadece emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kredi paketleri bulunmaktadır. Emekli maaşınızı ilk defa Vakıfbank'a taşıdıysanız sizlere yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi verilirken, ayrıca devlet tarafından verilecek olan 750 TL emekli promosyonu alabilirsiniz.