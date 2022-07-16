0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi için duyuru yapıldı!

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, herzaman en düşük faiz oranlarıyla kredi veren bankaları tercih etmektedir. Gerek kamu bankaları gerek özel bankalar tarafından yapılan kredi başvurularında bankaların kendi kredi politikalarına ve kendi faiz oranlarına göre yapmış oldukları ihtiyaç kredileri kullandırılır. Son zamanlarda artan enflasyon sebebiyle bankalarda kredi faiz oranlarında yükselmeye gitti ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar yüksek limitli ve yüksek faizli krediler kullandırmaya devam ediyor. Bankalar üzerinden özellikle kredi kullanacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda en düşük faiz oranlarıyla araştırma yaptıklarını söyleyebiliriz.

0.49 FAİZLİ KREDİ VERİLECEK Mİ?

Son zamanlarda internet medyasında ve televizyon medyasında 0.49 faiz oranları ilgili haberler çıkmaya devam ediyor. 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için özellikle Kurban Bayramı sonrası işaret edilmişti. 0.49 faiz oranlarıyla kredi, sanırım sadece kamu bankaları üzerinden verilmekte. Kamu bankaları üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında 0.49 faiz oranları ile birlikte 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmeniz mümkün olmaktadır.

Kampanya Temmuz ayı bittikten sonra başlayacağı duyuruldu. Bu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış olması ve maaş müşterisi olması gerekmektedir. Sadece özel müşterilerin kullanabileceği bu nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli ve sadece en yüksek limit olarak 10 bin TL kredi limiti hazırlanmaktadır. 10 bin TL'ye kadar başvurunuzu yaptıktan sonra, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ne 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenerek, nakit kredi kullanabileceksiniz...