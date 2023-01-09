Vakıfbank TC kimlik numarasından kendi banka şubeleri üzerinden 40.000 TL ödeme alacak! Bugün son…

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden 40000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Vakıfbank, TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere değerlendirme yapacak ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu değerlendirme sonucunda kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlara ödeme verilecektir.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için kredi puanı 1100 ve üzerinde olması isteniyor.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan tüm bireysel müşterilerine 40000 TL'ye kadar kredi işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturarak, rahat bir nefes alarak borçlarını geri ödeyeceklerdir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Vakıfbank üzerinden başvuru yapabilmeleri için birkaç adımdan hemen hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacağı VAKIFBANK resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Vakıfbank, banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu, şube yetkisinde sizlere 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödenmektedir. Daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız, Vakıfbank, sizlere destek olacak ve bu kredileri, sizlere gelir, belgeleriyle birlikte vermektedir.