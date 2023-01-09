Son dakika… Emekliye 45333 TL ödeme yattı! Emekli maaşlarını alan kişiler ve yeni emekliler aldı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız nakit ödemeleriyle ilgili sizlere duyuru paylaşıldı. 45333 TL kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından gelir belgesiz ödeme verileceği açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılarak, hemen aynı gün içinde emekli maaş hesabınız üzerinden acil nakit kullanabilirsiniz. Acil nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu, emekliler için nasıl yapılmaktadır?

Kamu bankaları olarak hizmet veren bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan tüm emeklerin, öncelikli olarak emekli maaş hesapları, bu bankadan olması gerekiyor. 45333 TL kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecektir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları ödemeleriyle birlikte kredileri de hemen aynı gün içinde hesabına internet üzerinden yatırılır.

36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kullanacağınız bu kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emeklilerin hemen aynı gün içinde işlemleri yapılarak, banka şube yetkisinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Acil kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların maaş müşterisi olmaması durumunda da başvurularını gerçekleştirebileceği ve onay almaları durumunda emekli maaşını bu bankalara taşıyarak, onaylanan tutarı kullanmaları gerekiyor.