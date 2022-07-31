Vakıfbank TC kimlik numarasına göre 32000 TL Ödeme yapacak

Vakıfbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada kimlik numarası üzerinden 32.000'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 32.000 Kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve nakit kredi kampanyalıları ile birlikte banka şubelerine gitmeden internet üzerinden de bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak kredi kullanabilecektir. Kimlik numarası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve emekli olması durumunda Kredi kampanyalarına katılarak hemen işlemlerini gerçekleştirerek onay alacağını söylemek istiyoruz. Vakıfbank kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabiliyor. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi daha düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara sunulmaktadır.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katı olarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli 32.000 Kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden istedikleri zaman yapabilmektedir. Vakıfbank kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden yapacak olan vatandaşlar en yakın şubeye giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Vakıfbank hesabınız varsa Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden banka 36 ay vadeli sizlere internet bankacılığı kredisi vermektedir. 18 yaşından büyük olan herkesin başvurularını kendi banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirmesi durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapmaktadır.