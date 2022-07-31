Yapı Kredi Bankası Yaptığı Kampanyada Emekliyi ve Bireysel Tüketiciyi Düşündü! 33.000 TL Üzerinde Nakit Gelir Belgesiz

Yapı Kredi bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisinde 33000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi bankası yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli kredi imkanı sağlarken, en düşük faiz oranlarından yararlanmaları için banka kredi puanının yüksek olmasını istemektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi kullanmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atmanız gerektiğinizi bilmeniz gerekmektedir.

SMS İLE BAŞVURU

SMS ile kredi almak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu için ilk önce Bireysel yazıp boşluk bırakıp daha sonra kendi kimlik numarasını yazmalı ve daha sonra tekrardan bir boşluk bırakarak aylık gelirini net olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak gönderebilirler.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda, kredi onayı alırlarsa en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte kredi alabilmektedirler.

Banka hesabı olan vatandaşlar SMS ile kredi onayı aldıktan sonra şubelere gidecek zaman olmaması durumunda da bankanın mobil uygulaması üzerinden işlemlerini 7 24 yaparak kendi hesaplarına ödeme alabilmektedirler. Kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi almaları durumunda 33000 TL'ye kadar hemen kredi onayı verilmektedir. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir ve onaylanan tutarda kişinin kredi notuna göre, faiz oranları ndan yararlandırılarak kullandırılmaktadır. yapı Kredi Bankasının resmi internet sitesine giriş yaparak güncel kredi faiz oranlarını öğrenebileceğiniz gibi, ayrıca bankadan kredi kampanyalarına da kolay bir şekilde katılabilirsiniz.