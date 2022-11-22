Vakıfbank TC Kimlik Numarasına Göre 3 Ay (90) Gün Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Ödemesi Yapacağını Açıkladı! Son Dakika

Vakıfbank Tarafından 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi. Kamu bankası hizmet sunan Vakıfbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. 36 aylık vadeye dayanan kredi için başvuru yapabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…

Kamu bankaları her zaman vatandaşların taleplerini göz önünde bulundurarak kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Vakıfbank müşterilerinin taleplerini dikkate alarak 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Nakit destek için başvuru yapan kişiler ödemelerini 3 ay sonra yapacak.

Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde

Vakıfbank tüm müşterilerine 36 vadeli kredi imkânı sunuyor. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredide banka aynı zamanda esnek ödeme seçeneği de sunuyor. Başvuru için banka şubelerine gitmeden mobil bankacılık veya internet şubesinden kolayca yapılabilir. Banka tarafından uygulamaya koyulan kredi paketi için vatandaşlar SMS yolu ile başvuru yapabilir. Bunun için aralarında boşluk bırakılarak sırası ile Kredi, TC kimlik numarası ve aylık gelir yazılarak 5724 nolu numaraya kısa mesaj gönderilebilir.

Verilecek Kredinin Özellikleri

Banka tarafından verilecek olan kredi hangi amaç için olursa olsun, 36 ay vadeli seçenekler ile sunulmaktadır. Bunun yanı sıra isteyen vatandaşlar,

· Aylık eşit taksitli

· Artan taksitli

· Azalan taksitli

· 3 ay ödemesiz dönem

· 3 ayda bir ödemeli dönem

· Balon ödemeli

Şeklinde farklı ödeme seçenekleri ile geri ödeme imkânına sahip olabilirler.

Kredide Cazip Faiz Oranları

Vakıfbank tarafından müşterilerine mevcut piyasanın en uygun faiz oranları ile işlem yapmayı düşünüyor. İhtiyaç kredisi kampanyasında ön plana çıkan faiz oranları 1,54 olarak belirlendi. 10 bin liralık finansman desteği için vatandaşlardan 400 TL ye yakın geri ödeme ile 13 bin lira tutarında toplam ödeme tutarı olarak ön plana çıkıyor.

Kredi İçin Gereli Başvuru Belgeleri

İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, genel olarak 3 farklı belge türü istemektedir. Kimlik belgesi, pasaport veya sürücü belgesi, ikametgâh belgesi ve son üç aya ait faturadır. Bu evrakların yanı sıra memur veya özel sektörde çalışan kişiler için maaş bordrosu ya da imza sirküleri istenebilir. Emekli vatandaşlar için emekli maaşı hesap cüzdanı ve serbest meslek sahipleri için vergi levhası istenebilir