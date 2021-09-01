Vakıfbank Son Dakika: Emekli Olanlara Kredi, Nakit, Promosyon Ödemeleri Başladı

Emekliye Vakıfbank Kredisi ve Promosyon Kampanyaları başladı. Vakıfbank emekliye verdiği promosyonlar ile bir hayli ilgi toplayarak birçok emeklinin kendi bünyesine katılmasını sağladı.

Emekli olan kişi bankaya ilk giriş yaptığı zaman 100 TL tutarında promosyon veriliyor. Yani kişi Emekli maaşını Vakıfbank bankasına taşıdığı zaman anında hesabına 100 TL tutarında promosyon imkanı sunuluyor. Bununla birlikte kişi eğer farklı bir bankadan Emekli maaşını alıyor ise ve Vakıfbank bankasına geçiş yapar ise bu geçiş ile tek seferlik 750 TL kadar nakit promosyon imkanı veriliyor. Bu miktar kişinin aldığı maaşa göre değişip aylık aldığı tutara göre belirlenip daha az miktarda olabilir. Kişi eğer 1.500 TL miktarında bir Emekli maaş alıyor ise alacağı promosyon miktarı 500 TL olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte kişi eğer 1.250 TL ile 2.500 TL Arası bir Emekli maaşı bulunuyor ise kişinin alacağı promosyon miktarı 625-750 TL olarak belirlendi. Yani kişinin aldığı maaş miktarına promosyon alacağı zaman en büyük etkendir. Ancak Vakıfbank bankası diğer bankalara göre daha yüksek promosyon imkanı veriyor. Bu promosyon ek olarak tüm Emekli vatandaşlar için belli oranda kredi faiz oranları veriyor.

Bu faiz oranları sadece Emekli kişiler için geçerli olup ücretli çalışanlar için geçerli değildir. Örnek verecek olursak 10.000 TL kredi tutarının 12 ay vade ile verilmesi ile kişinin ödeyeceği tahsis ücreti 50 TL olarak belirlendi. Buna ek olarak faiz oranı ise 1.79 olarak belirlendi. Kredi İçin Emekli kişilere 3 ile 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Vade imkanı kişinin kredi notu ve aldığı Emekli maaşına göre değişiklik yapabilir.

Emekli Maaşı Vakıfbank Bankasına Nasıl Taşınır?

İlk defa Emekli olup maaşını alacak kişinin SSK ve Bağkur Emeklisi olacak ise e-devlet üzerinden banka seçimini Vakıfbank bankası olarak belirleyebilir. Kişinin siteye giriş sonrası tahsis talep ve beyan taahhüt belgesine ihtiyacı bulunur. Bu belgelerde bulunan yerlerin eksiksiz şekilde dolum yapıp Emekli olduğunuz zaman maaşınızı buradan almanız mümkündür.

Emekli sandığından Emekli olacak kişilerin ise çalıştıkları kuruma Vakıfbank bankası üzerinden Emekli maaşı almak istediklerini belirten bir dilekçe yazmaları gerekir. Yazılan Dilekçe sonrası kişi Emekli olacağı zaman maaşını Bu banka üzerinden alır.

Ancak önceden bir bankadan Emekli maaşı alıyor iseniz ve taşımak isterseniz en yakın Vakıfbank şubesine gidip taşıma işlemi için başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Bununla birlikte kişinin değişiklik yapacağı banka ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmaması gerekir.