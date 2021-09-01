Son Dakika: SGK’ya Başvuru Yapan Herkese Ödeme!

Son Dakika SGK haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan tüm vatandaşlara ödeme fırsatı. Şartları yerine getiren kişilere ödeme gerçekleştirilecek. Maddi yönden sıkıntı çeken birçok kişiye geri ödeme şartı ile nefes aldıracak uygulama hayata geçirildi. Yüzlerce kişinin merakla beklediği toplu ödeme SGK tarafından ödenmeye başlandı. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlar artık rahat bir nefes alacak. Fakat bu ödemelerden faydalanmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Bu imkândan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru yapabilmek için bağlı bulundukları yerin ilçe Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvurmaları gerekiyor. Başvurunun yapılması için iki şartı yerine getirmeleri dâhilinde ödemeden yaralanabileceklerdir. Merak edilen konu bu şartlar nelerdir? Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde…

Ödemeden Faydalanmak İçin Başvuru Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun maddi yönden sıkıntı çeken vatandaşlara sunduğu toplu ödemeden faydalanmak isteyenlerin öncelikle sigortalı olarak bir işte çalışmaları gerekir. Primlerin ise her ay düzenli olarak ödemesi de aranan şartlar arasındadır. Faydalanacak kişinin Bağkur ile bir bağlantısının olması aranan diğer şarttır. Kendi iş yerine sahip kişilerin başvuruları önemlidir.

Vatandaşlara sunulan bu imkândan faydalanabilmeler için emekli olma şartlarından en az ikisini yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar emeklilik için geçerli süre ve yaş şartı olarak ortaya çıkar. Sigortalı olarak ilk defa işe girenler, işe giriş tarihine göre değişiklik arz eder. 2000 yılından sonra ilk kez sigortalı olan vatandaşların daha fazla çalışma sürelerinin olması gerekir. Bu şartları yerine getirenlere toplu ödeme yapılır.

Ödeme Almak İçin Başvurmak Yeterli

Toplu para almak için gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar SGK tarafından para ödemesine hak kazanırlar. Salgın sonrası nakit ihtiyacı hisseden kişilere bu uygulama rahat bir nefes aldıracaktır. Gerekli olan şartları sağlayan vatandaşlar bulundukları il veya ilçe Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden dilekçe ile başvuru yapmaları yeterlidir. Başvurunun ardından yapılan kontroller sonrası şartları tutan vatandaşlara toplu para ödemesi yapılır. Ödemeler SGK tarafından ilgili vatandaşların banka hesaplarına aktarılıyor. Banka hesabı bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT aracığı ile alabilir.