VakıfBank Sayesinde Kredi Ve Kredi Kartı Borçlarınızdan Kurtulabilirsiniz...

Vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarında ortaya çıkan sorunlar son dönemlerde artıyor. Birçok vatandaşın nakit sıkıntısı yaşadığı şu dönemde kredi kartı ve kredilere yönelik Vakıfbank kampanya başlattı.

Vatandaşların acil ihtiyaç hissettikleri son dönemde artık için çıkılmaz bir hal aldı. Günümüzde birçok vatandaşın yaşadığı nakit sıkıntısına Vakıfbank çözüm üretti. Kredi ve kredi kartlarına yönelik çalışma başlattı. Gereksinimlerini gidermek isteyen vatandaşlar rahat bir nefes almak için kredi ve kredi kartlarına yoğunlaşırken, borçlarını ödeme noktasında sıkıntılar yaşıyor. Türkiye’nin en büyük kamu bankası olan Vakıfbank avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Bu kampanya ile vatandaşlara 125 bin liralık imkân sağlanacak. Ayrıca 3 ay boyunca ödeme yapılmayacak. İşte konu ile ilgili detaylar…

İlk 3 Ay Ödeme Yok

Kredi ve kredi kartı borçları için kısır döngüye giren vatandaşlar, her geçen gün nakit gereksinimlerinde biraz daha artış yaşıyor. Başa çıkılmayan problemlerden kurtulmak için yeni alternatiflere başvuruyor. Bu noktada bankalar vatandaşın yardımını koşuyor. Kamu bankası hizmeti veren Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlara 3 aylık erteleme fırsatı da sunuyor. Ertelemeli kredi fırsatı sunarak, nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşlara diğer ihtiyaçları için de ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Detayları

Özellikle pandemi döneminde Vakıfbank, ekonomik yönden sıkında yaşayan vatandaşlara uygun şartlarda ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Bunun için vatandaşlara kapılarını ardına kadar açan banka, vatandaşlara şubelere gitmeden başvuru yapmaların sağlıyor. Müracaat işleminde şubelere gitmeden kampanyaya dâhil olmak isteyen vatandaşlara 3 aylık bir erteleme fırsatı sunuyor. Banka faiz oranları olarak %1,55 oranından başlangıç yaparak 36 aylık vadelerde kredi seçeneği sunuyor. 50 bin liranın altında olan krediler için 36 ay vadeye kadar avantaj sunulurken 50 bin lira ve daha üzeri tutarlarda 24 aylık vadeler bulunuyor.

İhtiyaçlarınızı giderme noktasında sorunlar yaşıyorsanız, hali hazırda bulunan borçlarınız var ise ve ödeme noktasında sıkıntılar yaşıyorsanız, Vakıfbank tarafından sağlanan ihtiyaç kredisine katılım sağlayabilirsiniz. Banka şubelerine uğramadan başvuru yaparak 3 ay ertelemeli kredi imkânından faydalanabilirsiniz.