Cep Telefonunda Akbank Uygulaması Olanlara 70.000 TL Ödeme Veriliyor!

Akbank üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşların Akbank, uygulamaları üzerinden 70000 TL'ye kadar 24, ay vadeli ihtiyaç kredisi alacağını söyleyebiliriz. Akbank, yapmış olduğu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda kredi vereceğini açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartları uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartlarına uygun olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda genel müdürlük tarafından değerlendirmeye alınacak ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığını görebilecek.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte uygulamaya giriş yaparak buradan cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapmanız için ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanda sizlere sunulmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda kredilerin hızlı bir şekilde hemen SMS ile işlem yaparak hesaplarına getirebilmektedir. Akbank Direkt uygulamasından kredi kullanarak hesabınıza yatırmış olduğunuz paralarda 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılıyor.

Banka ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak kredi için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sonuç verir, onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırır.