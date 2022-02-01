Salih Bademci Tiyatro Turnesinde Çok Beğenildi

Geçtiğimiz sene tıldızı en çok parlayan erkek oyuncular arasında gösterilen yetenekli oyuncu Salih Bademci çok sayıda projede yer almıştı. Art arda imza attığı projeler ve sergilediği performans ile ilgileri üzerine toptan yetenekli isim bugünlerde ise tiyatro oyunlarında yer alıyor.

Yetenekli oyuncu Salih Bademci'nin Nurhan Özenen ve Neslihan Arslan ile beraber rol aldığı Fanatik isimli tiyatro oyununun İzmirli tiyatroseverler ile buluştuğu öğrenildi. Ünlü oyuncu Salih Bademci İzmir'de tiyatro oyununda yoğun bir ilgi ile karşılandı ve oyuncunun ekibi seyirci kitlesi tarafından ayakta alkışlandı. Konu hakkında bir sosyal medya paylaşımı da gerçekleştiren sevilen oyuncu Salih Bademci çok mutlu olduğumu yazmayı ihmal etmedi.

Bademci, İstanbullu Gelin dizisi ile çok sevilmiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile hayranlarından beğeni toplamıştı. Geçen sene ise 3 projede yer alan yetenekli oyuncu öncelikle İlk ve Son isimli dizide rol almış daha sonra Yalancı ile ekranlarda boy göstermiş ve Kulüp dizisinde de büyük başarılar elde etmişti.

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve Burçin Terzioğlu ile başrolünde yer aldığı Yalancı isimli başarılı dizi ile sevenleri karşına çıkan yetenekli oyuncu Salih Bademci, çarpıcı bir hikayede rol almıştı. Olağanüstü oyunculuk performansı sergileyen yetenekli isim Salih Bademci çok başarılı olması ile kariyer hayatında bir yükseliş yaşadı ve geniş bir hayran kitlesi elde etti.

Oyunculuk performansıyla adeta destan yazan ve bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden daha farklı bir şekilde izleyici karşısına çıkan yetenekli oyuncu, daha sonra Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisinde rol almıştı.

Son günlerde ise İzmir'de tiyatro turnesinde olan yetenekli oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşıma imza attı ve ilgi çekti. Kendisi tiyatro turnesinde iken kızı ile de görüntülü konuşarak hasret gideren sevilen isim sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Bunun yanı sıra oyuncunun bir sonraki projesi de merak konusu oldu ve Salih Bademci'nin hayranları konu hakkında çeşitli araştırmalarda bulundu.