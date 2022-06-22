Emekli İçin Bu Hafta İçin 12.000 TL Ödeme Haberi Geldi!

Para sıkıntısı yaşayan ve acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler için bankaların listesi yayınlandı. 36 ay vadeli kredileri, hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden hemen alabilirsiniz. 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka şartlarına uygun olan kişilere hızlı bir şekilde ödemeler yapılmaktadır.

Ziraat Bankası 12 000 TL Ödeme!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 12000 TL ödeme almak isteyen emekli, bu bankadan emekli maaş alması gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte 12000 TL ihtiyaç kredisini gelir belgesiz kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, nakit ihtiyacınız için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz internet Bankacılığı sistemi mevcuttur. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için banka şubeleri üzerinden işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedir.

Akbank 12 000 TL Ödeme Veriyor

Akbank Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların bu banka üzerinden emekli maaşı alması gerekiyor. Akbank Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 12 bin TL kredi ödemesi yapıyor. 3 ayı ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredi başvurusunu banka şubelerinden ve banka internet bankacılığı üzerinden hemen yapabilirsiniz. Akbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 12000 TL'ye kadar kredi için SMS atabilirsiniz. KREDİ yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderin.

Halkbank 12000 TL Ödeme

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emeklilere emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda ihtiyaç kredilerini şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden de 7 gün 24 saat yapabilmektedir. 36 ay vadeli 12000 TL ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa, Emekli Kredisi kampanyası ile çok ihtiyacın hemen gerçekleştirebilmektedir. Banka şubelerine giderek de kimliğinizle birlikte Halkbank'ın, emekliler için vermiş olduğu 12000 TL ödemeyi bu hafta içinde düşük faiz oranlarıyla kullanabilirsiniz.