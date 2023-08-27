Kamu bankası olan Vakıfbank yaptığı yeni kampanya ile gündem oldu. Banka müşterisi olan ve kredi almak isteyenlere 5000 TL’ye kadar ödeme yapacağının haberini verdi. Başvuru yapacak olan kişiler Vakıfbank’ın başlattığı bu kampanyada nakit ihtiyaçlarına göre ödemeler almaktadır. 5000 TL ve üzerinde de kredi değerlendirmesi yapılacak olan bu kampanyalarda banka müşterileri hemen işlem yapacaklardır. 5000 TL ödeme alacak kişilerin TC kimlik numarası ile işlemlerini yapacağını söylemek istiyoruz…

5000 TL ödeme alacak kişiler başvuru nasıl yapacak?

5000 TL ödeme almak için başvurunuzu banka üzerinden internet mobil uygulamasını kullanarak yapabilirsiniz. 5000 TL ödeme alacak kişilere banka hemen sonuç verirken, acil ihtiyacınızın olması halinde de kredi ödemeleri hesaplara yatacaktır.

Vakıfbank kredi politikalarına uygun olan kişiler başvurularını Vakıfbank hesabı olması durumunda yarından itibaren mobil uygulama üzerinden yapabileceklerdir. Vakıfbank banka hesabı olan herkes 5000 TL 36 ay vadeye kadar ödeme vermektedir. Eğer daha önce kredi kullanmadıysanız banka müşterisi olmanız durumunda daha yüksek ödeme de alabilirsiniz. İlk başvuru yapan 100 bin kişi yarından itibaren bu ayın son kampanyasından faydalanacak ve kredi kullanacaktır.

Emeklilerde bu kampanyaya katılıyor. Bankadan emekli maaşı alıp daha önce kredi kullanmış olan kişilere banka 5000 TL ödeme veriyor. Bankadan işlem yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli emekli kredisi Vakıfbank şubelerinden ve mobil uygulamalardan emeklilere özel olarak verilmektedir. Emekliler ayrıca diğer bankalardaki borçlarını kapatmak istiyorsa da banka şubelerine giderek emekli kredisi ve borç kapatma kredisi alabileceklerdir. Vakıfbank üzerinden yapılacak olan bu ve benzeri kredi kampanyalarını bankanın resmi internet sitesine girerek de öğrenebilirsiniz.