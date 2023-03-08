Vakıfbank Müşterileri Müjdeyi Aldı! Herkese Tam Tamına 200 TL Hediye Edilecek!

Aranan şartlar Vakıfbank internet sitesinde yayınlandı. Kampanya, Vakıfbank tarafından "Troy Worldcard ile 3.000 TL'lik alışverişinize 200 TL indirim!" sloganıyla duyuruldu. Kampanyaya başlamak için Vakıfbank Mobil'de "Cepte Kazan" üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız yeterli.

Vakıfbank 200 TL Hediye Kampanyası Sunuyor

Katılım süresi 31 Mart 2023 tarihinde sona erecektir. Bu tarihe kadar geçerli olan aya ait alışverişlerinizi yapmadan önce veya sonra kampanyaya katılabileceğiniz açıklandı. "1-31 Mart 2023 tarihleri arasında Vakıfbank Troy Worldcard ile yapacağınız toplam 3.000 TL'lik alışverişe 200 TL indirim uygulanacaktır" duyurusu ile birlikte kampanya şartları da açıklandı.

Vakıfbank 200 TL Hediye Kampanya Şartları Nelerdir?

1-31 Mart 2023 tarihleri arasında Vakıfbank Troy Worldcard'ınız ile yapacağınız 3.000 TL'lik alışverişlerde 200 TL indirim kazanacaksınız.

1 Mart – 31 Mart 2023 tarihleri arasında kampanyaya satın almadan önce veya sonra katılabilirsiniz.

Müşteriye bağlı olarak, promosyon hala aktiftir. Kampanya, ekstra kartlar ve sanal kartlar ile yapılan alışverişleri kapsar.

Yurt dışı işlemler, BusinessCard, Bankomat Kart, nakit çekme, iade, iptal ve puan kullanımı kampanya kapsamı dışındadır.

Kampanya, web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapacağınız cüzdan ödemelerinde geçerli değildir.

Kampanyaya sadece Vakıfbank Mobil üzerinden "Cepte Kazan" üzerinden "Hemen Katıl" butonuna basanlar katılabilir.

Promosyon bir müşteriye maksimum 200 TL indirim sunmaktadır.

Kampanya süresince elde edilen indirimler, 7 Nisan 2023 tarihine kadar her katılımcı müşterinin kredi kartına yansıtılacaktır.

Her üye iş yerinde promosyon devam etmektedir.

Kampanya şartlarına uyan müşteriler indirim alacaktır.

Vakıfbank kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Vakıfbank 6 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Sunuyor

Vakıfbank, deprem bölgesinde ikamet edenlere yardım amacıyla 0,99 Nisan faiz oranı ve 6 ay vadeli 100 bin TL kredi sağlayacak. Kamu bankalarından düşük faizli krediler ilk olarak deprem bölgelerine sunuldu. Vakıfbank deprem bölgesi sakinlerine ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Vakıfbank tarafından kredilerin faizsiz ertelenmesine ilişkin yaptığı duyuruda şu bilgilere yer verildi:

“Kredi kartı ve kredi borçlarını, bireysel ve ticari kredi ödemelerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını KOBİ limitine kadar altı ay süreyle faizsiz olarak 31 Ağustos 2023 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca gerekli tüm kolaylıkları da sağlayacağız. Afet bölgesindeki diğer altı ilde (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) ödeme talebinde bulunan ve deprem hasarı yaşayan müşterilerimize 2023 yılından itibaren hem bireysel hem de ticari kredi kartlarından yıllık ücret almayı durduracağız. Bunun yanı sıra POS sistemleri ve üye iş yerleri için aylık ücretleri de kaldırıyoruz.”

Vakıfbank Hızlı Nakit Çözümü Sağlıyor

Vakıfbank, gelen bir talep üzerine nakit ihtiyacı olan herkese 5000 TL vereceğini açıkladı. Gelir belgesi sunmadan da başvurabilirsiniz. Vakıfbank’ın bu inanılmaz girişimi, hemen nakit ihtiyacı olan kişilere yardımcı oluyor. Bir müşterinin nakit ihtiyacı çok acil olduğunda, Vakıfbank onlara yardımcı olmak için 5.000 TL acil durum kredisi sunuyor. Resmi internet sitesinde müşterilerin bu parayı herhangi bir Vakıfbank şubesinin ATM'sinden çekebileceklerini belirtti. Son derece ucuz kredi oranları ve faizsiz geri ödeme seçenekleri ile 5.000 TL'lik nakit ihtiyacınızı hızla karşılarken, halkın içini rahatlatıyor.

Vakıfbank, kısa sürede az miktarda nakit ihtiyacı olan kişiler için hazırladığı bu kampanya kapsamında müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını hızla karşılamaktadır. Banka şubelerinden 5.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak ve olağanüstü düşük faiz oranlarından yararlanmak için öncelikle Vakıfbank müşterisi olmalısınız.

