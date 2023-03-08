18 ile 70 Arası Herkes Dikkat Etsin! Karşılıksız 22 Bin 800 TL Ödeme Yapacak

Devlet, her yıl mali zorluklar yaşayan vatandaşlara mali yardım sunmaktadır. Devlet yardımlarından biri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yardımları PTT aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. Diğer yardımlarla birlikte son dönemde gündeme gelen Aile Destek Programı da var.

Aile Destek Programı Açıklaması Yapıldı

Aile Destek Programı ile ilgili yapılan açıklamada aşağıdaki detaylar sunuldu:

“Dar gelirli aileler, Haziran 2022'den Mayıs 2023'e kadar bir yıla kadar, her aile üyesinin ortalama yıllık gelirine göre dört gelir grubuna çeşitli miktarlarda yardım alacak. Aile Destek Programı'na başvurularınızı 3294 sayılı Kanun veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir. İkamet adresi ekte bulunan ve mevzuata uygun olarak kurulmuş olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçerek yapabilirsiniz.”

Aile Destek Programı'ndan yararlanabilmek için birkaç şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Hanehalkının gelir düzeyini öğrenmek, bu faktörleri göz önünde bulundururken çok önemlidir. Hanedeki kişi başına düşen aylık geliri dikkate alan gelir aralıklarına göre, uygun hanelere yapılacak yardım miktarı belirlenir. Örneğin:

Her bir kişinin aylık geliri 450 TL ve altında ise aylık destek tutarı 1.250 TL'dir.

Kişi başı aylık gelir 450 TL'den fazla ve 911,15 TL'den az ise aylık destek tutarı 1.100 TL'dir.

Kişi başı aylık gelir 911,15 TL'nin üzerinde ancak 1372,30 TL'nin altında ise aylık destek tutarı 950 TL'dir.

Kişi başı aylık gelir 1372 TL’nin üzerinde ancak 2835 TL’nin altında ise aylık destek tutarı 850 TL olacak.

Çocuklu Aileler de Sosyal Yardımlardan Yararlanabilecek

Çocuklu aileler de sosyal yardımlardan birini alıyor. Hanede yaşayan çocuk sayısına göre yapılan bu ödemelerden sürekli olarak yararlanabilirsiniz. Bu ödeler aşağıdaki gibidir. Bunlar:

1-2 çocuklu aileler için 350 TL,

Üç çocuklu ailelere 450 TL,

4 çocuklu ailelere 550 TL,

Beş ve daha fazla çocuğu olan ailelere ise 650 TL ödeniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vatandaşa İlaç Olmaya Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı halen bireylere devlet yardımı sunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir sosyal yardım programı aracılığıyla vatandaşlara 3 Bin 336 TL ödeme yapıyor.

Devlet, vatandaşlara çeşitli şekillerde mali yardım sağlamaktadır. Vatandaşlara özellikle ihtiyaçları varsa, maddi yardım yapılır. Bazı vatandaşlar yeterince bilmedikleri için bu destek programlarından yararlanma şansı bulamayabiliyor. Bu konuda derinlemesine araştırma yapılmalı ve gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Şartların sağlanması halinde bu ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla vatandaşlara nakit olarak yapılır.

Aile Bakanlığı İşsizlere Destek Ödemesi Sunuyor

Birisi işini kaybettiğinde, Aile Bakanlığı'nın kişinin işgücüne geri dönmesini sağlamak için çok kapsamlı bir yardımı vardır. Bu sistemin odağında sadece ihtiyaç sahibi aileler var. Aile Bakanlığı sisteminde her ay milyonlarca aile rutin olarak sosyal yardım ödemesi almaktadır. Bu evlerde ikamet eden, 18 ile 55 yaşları arasında olan ve istihdama engel bir durumu olmayan kişilere çok kaliteli fırsat verilmektedir.

Aile Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardım alan evlerde ikamet eden işsiz ve çalışabilecek durumda olanlar öncelikle İŞKUR'a bildirilir. İŞKUR, istihdam görüşmeleri düzenler ve bu kişiler için açık pozisyonlardan uygun işleri seçer. Bu pozisyona başvuranlar işe alınmak için şirket ile mülakata tabi tutulurlar. Toplantıda anlaşma sağlanırsa bu vatandaşlar saat başı 8 bin 506 lira ücret almaya başlayacak.

