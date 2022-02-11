Vakıfbank Maaşının 10 ve 15 Katı Arasında Acil Para Ödemesi Yapacak, Son Dakika. Devlet bankası olan Vakıfbank kredi olacak olan kişilere maaşların 10 ve 15 katı arasında Acil para ödemesi yapacağını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar maaşlarının 10 ve 15 katına kadar kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını Vakıfbank şubelerinden veya Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman yapabiliyor. Vakıfbank kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50 bin TL üzerinde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma imkanı sizlere sunarken kredilerde aylık ödeme yapmak istemeyen kişiler iki ayda bir ödeme veya üç ayda bir ödeme yapabilecek.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olan bu krediler de başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak yapabilecek. Vakıfbank 50.000 TL ve üzerindeki krediler de yapmış olduğu kampanya detaylarını Kendi resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Resmi internet sitesi üzerinden hem Kampanya hakkında bilgi sahibi olabilir hem de güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 50.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa ayrıca bankanın şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte de başvuru gerçekleştirebiliyor.

Maaşı 10 ve 15 katı arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler emekli maaşlarını Vakıfbank şubelerine taşımaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. VakıfBank emekli maaşı alan vatandaşlar aeste internet bankacılığı üzerinden ve mobil uygulama üzerinden banka şubelerine gitmeden de istedikleri zaman kullanabilecekleri kredi limitleri hazırlıyor. Vakıfbank internet bankacılığı şifresi olarak mobil uygulama üzerinden dilediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan Kredi nizi de İstediğiniz zaman kullanır kendi hesabınıza yatırabilecek siniz.

Vakıfbank sadece ihtiyaç kredisi değil konut kredisi ve taşıt kredisi alacak olan vatandaşlar için de hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Düşük faiz oranları ile kredi alabileceğiniz Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek de kimlik ve gelir belgesi ile birlikte istedikleri Kredi kampanyasına katılabilir.