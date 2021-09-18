Vakıfbank Kartı Olanlara 20.000 TL Verecek, Kredi Onayı Hemen Alınacak! Son Başvuru Tarihine Az Kaldı

Vakıfbank'tan yeni bir kampanya başladı. Vakıfbank hesabı olan kişilere, bankamatik hesaplarına 20.000 TL'ye kadar acil ihtiyaçları için kredi onayı verilecek. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapabilir toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler...

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvuru yapmadan önce bu bankada hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı bir internet şifresi olması gerekmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman bu bankadan online kredi alabileceklerdir.

Vakıfbank kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, düşük faizli olarak internet bankacılığı üzerinden 7 gün 24 saat kredi alacağınızı duyurdu. Bu banka son günlerde yaptığı kampanyalar ile gündemde kalırken, müşterilerini de banka şubelerine gitmeden tüm işlemlerini internet bankacılığı ile yapmaktadır.

Vakıfbank Kredi Başvurusu ...

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirltilen bu şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi kullanabileceklerdir. Vakıfbank verdiği kredilerde, 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır. Bu bankadaki hesabınız üzerinden aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte, Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yapmalı ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Banka üzerinden yaptığınız kredi başvurusu sonrasında sizlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Vakıfbank ayrıca banka şubelerinden ve banka ATM'leri üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.