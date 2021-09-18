QNB Finansbank Müjde Verdi, 10.000 TL'ye Kadar Hemen Onay, 10.000 TL Üzerinde Gelir Belgesiz Onay Verecek. QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler için yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. 10.000 TL'ye kadar hemen onay alacağınız bu kredilerde banka yüksek limitli kredi onayıda verecek. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyenler, belirli şartlar dahilinde hemen sonuç alırken, banka yeni bir sistem ile 5 dakika içinde yeni kredi onayı vereceğini de duyurdu. QNB Finansbank üzerinden işlem yapmak isteyenler, belirli politakalara göre işlem yapacak ve kredi onayı alacaklardır.

QNB Finansbank'tan Hızlı Kredi Onayı

QNB Finansbank 10.000 TL'ye kadar kredi vereceği müşterilerine hemen sonuç vereceğini açıkladı. QNB Finansbank belirlenen şartlar dahilinde hemen kredi sonucu verecek ve onaylı tutarı hemen hesabınıza aktaracaktır. TC kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında banka hemen sizlere ne kadar kredi onayı vereceğini, faiz oranlarını ve kredi sonucunu sizlere söyleyecek. QNB Finansbank üzerinden SMS kredi başvurusu yaparak bu kampanyaya katılabileceksiniz. QNB Finansbank üzerinden TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına gönderirseniz, hemen kredi sonucu onaylı olarak gelecektir.

QNB Finansbank üzerinden ayrıca mobil uygulama ve bankanın resmi internet sitesine girerek de kredi başvurusu yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka kredi notunuz ve banka kredi sicilinizde önemlidir.

Başvuru Şartları Nedir? Kimler Onay Alacak?

QNB Finansbank üzerinden kredi alacak kişiler, TC vatandaşı olması gerekiyor. 18 yaşından büyük olan ve banka kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişiler bu bankadan işlem yapabilecekler. Başvuru yaptığınızda 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu gelecek ve bu sonuca göre hemen onay alacaksınız. QNB Finansbank üzerinden 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli verilen bu kredilerde son yapılan açıklama sonrasında 50.000 TL üzerinde kredi alacaklar 24 ay vadeli olarak kredi alacaklardır.