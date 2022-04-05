Vakıfbank kampanyasında Ramazan öncesi nakit kullanacakların ödemeleri Kurban sonrası olacak! Müjdeli haber yayınlandı. Detaylar belli oldu. Kimler onay alacak? Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvuruları Az Önce Başladı! 2022 nisan ayı derken mübarek ramazan ayının da gelmesiyle beraber vatandaşların ihtiyaçları çoğaldı. Son dönemlerde enflasyon rakamlarının piyasaları alev alev yaktığı bir zaman dilimi içerisinde kamu bankası VakıfBank, vatandaşlara el uzatarak problemlerinin giderilmesine yönelik çeşitli çözümler üretmeye adeta kararlı görünüyor.

Türkiye'nin öncü kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank resmi internet sayfası üzerinde az önce yapılan son dakika açıklamasına göre 3 ay ertelemeli olacak şekilde ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinin yapılacağı açıklandı. 36 aylık vade seçenekleri ile kullanılacak kredinizi şimdi alıp yaz sonunda ödemeye başlamanız İnönü açılıyor. Ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizde..

Kredini Vakıfbank'tan Şimdi Al Yaz Sonunda Ödemeye Başla

Vakıfbank tarafından müşterilerine özel bir şekilde oluşturulan ve 36 aylık vade seçeneği ile sunulacak ihtiyaç kredisinin kullanılması sonrasında yaz sonunda ödeme işlemlerinin başlanacağı açıklandı. Üstelik başvurular açısından vatandaşların Vakıfbank şubelerine dahi gitmelerine gerek olmadan mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerinin yapılması gerekiyor.

Vakıfbank SMS İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank'tan SMS ile kredi başvurusu işlemlerinin yapılması için aralarında birer boşluk olacak şekilde kredi yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve aylık gelirim yazılmasından sonra 5724 numarasına kısa mesaj şeklinde gönderilmesi gerekiyor.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Özellikleri Neler?

Gerek evlilik gerekse de tatil açısından kullanılacak bu kredilerin 36 aylık vade seçeneği ile esnek ödeme avantajları şeklinde sunulmaktadır.