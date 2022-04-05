Çoğu Kişi Bu Yardımdan Habersiz, Gelir Koşulu Aranmıyor, Başvuranlara 3000 TL Maddi Destek Sağlanıyor. Devlet tarafından açıklanan koşulları sağlayan binlerce anneye 3000 TL nakit desteği sağlanacak ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizde...

Devlet, sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her ay milyonlarca vatandaşa destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu destek ödemelerinden annelerde faydalanabiliyor. Müracaat işlemlerini gerçekleştiren anneler, karşılıksız bir şekilde devletten her ay düzenli olacak şekilde 3000 Türk Lirası alabiliyor. Ancak çoğu anne ise bu durumdan bir haber olduğu için bu destekten faydalanamıyor.

Bebeği olup da çalışmak zorunda kalan anneler, devletin kendilerine sunduğu destekten koşulsuz şartsız bir şekilde faydalanabiliyor. Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan annelere sunulmakta olan bu destek kapsamında anne, hem çalışma hayatına devam edebiliyor hem de diğer taraftan ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Her Ay Düzenli Ödeme Yapılıyor

SGK tarafından başlatılan Bu proje kapsamında bütün sigortalı çalışan vatandaşlar, bu ödemeden faydalanabiliyor. Böylelikle çalışan annelere aylık düzenli bir şekilde €300 olacak şekilde destek ödemesi yapılmaktadır. Özel gereksinimli çocuğu bulunan annelere verilmekte olan aylık destek ücreti 350 euro, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu desteklerin her sene kademeli bir şekilde artacağını söylüyor. Bu sene açısından destek ödemelerinin ise 300 euro bağlandığından 325 Euro’ya kadar çıkarılması bekleniyor.