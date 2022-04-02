Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için teyit etti! 10 maaş kadar nakit verilecek

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapıp, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara gelir belgesiz, maaşlarının 10 katına kadar kredi verileceği haberi geldi. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç alabilecek.

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan vatandaşlar, maaşlarının 10 katına kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, Vakıfbank'ın başlattığı bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmaları gerekiyor. En düşük faiz oranları ile kredi kullanacağınız, Vakıfbank, kendi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu kampanya duyurusunda nisan ayı boyunca ucuz ve düşük faiz oranlarıyla kredi vereceğini açıkladı.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyasına katılarak da hızlı bir şekilde işlem yapabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilecektir. Vakıfbank vermiş olduğu bu kredilerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel ihtiyaç kredisi almalarını istemektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler ile emekli olan kişilerin başvuru yapabilecekleri bu kampanyalar, hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak ve kişinin hem gelir durumuna hemde kredi puanına göre değerlendirilecektir.

Vakıfbank Kredisi Başvurusu

Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubeleri üzerinden hızlı birşekilde yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların başvurularını hızlı birşekilde kendi banka şubeleri üzerinden yapmaları gerekmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu, ayrıca internet bankacılığı üzerinden ve mobil uygulama üzerinden de hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Vakıfbank üzerinden mobil uygulama aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunu da mobil uygulama üzerinden cep telefonları aracılığıyla yapabileceklerdir. İnternet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz kampanyalarda, banka daha düşük faiz oranları ile sizlere yardımcı olacak ve masrafsız bir şekilde banka şubelerine gitmediğiniz için kredi imkanı sağlayacaktır.