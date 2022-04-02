Akşam hesaplarda görülecek! TC kimlik numarası son hanesi çift sayı olanlara 14.100 TL yatacak. Son dakika kampanyası duyurusu geldi. Özel bankalardan hemen destek verilecek. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan bu ödemelerde 14100 TL'ye kadar nakit almak isteyen vatandaşlar, özel bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu kampanyalara katılarak, kimlik numaranıza göre, hemen ödeme alabilir, onaylanan tutarı, kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşların hızlı bir şekilde onay alabilmeleri için öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların hızlı bir şekilde banka üzerinden onay almaları gerekmektedir.

Denizbank

Kampanya başlatan bankaların başında gelen Denizbank uygun faiz oranları ile vatandaşları hızlı bir şekilde nakit kredi onayı vermektedir. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına göndermeleri durumunda, Denizbank üzerinden 14100 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında onay alırsanız, hızlı bir şekilde hesabınıza para yaptırabilmeniz için Denizbank hesabınızın olması ve bu bankanın mobil uygulamasını kullanıyor olmanız gerekmektedir. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerin başvurularını sadece SMS ile değil aynı zamanda internet bankacılığı ve Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvurumuzu yaparak da gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar da SMS atarak hemen sonucunu öğrenebilecekleri kredi kampanyalarına katılabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra büyük harflerle, Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verecek, onaylanan tutarın ne kadar olduğu ile birlikte faiz oranları hakkında bilgilerde sizlere söylenecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşları, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek de bu bankanın yapmış olduğu 36 ay vadeli 14100 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir. Uygun faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsunuz ve detayları öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek işlem yapabilirsiniz.