Vakıfbank hesabı olanlar 30 Kasım'a kadar geçerli market alışverişlerinde 55 TL indirim kazanacak

Özel kampanya duyuran bankalardan bir tanesi de Vakıf Bank’tır. Bankalar sık sık vatandaşın yararına güzel kampanyalar duyurmaya devam ediyorlar. Bu seferde Vakıf Bank Migros marketlerde geçerli bir indirim sağlıyor. Peki ya bu indirim nedir? Vakıf Bank kartına sahip olan vatandaşlar 55₺ indirim kazanıyorlar.

Vakıf Bank 55 Migros İndirim Kampanyası

Vakıf Bank’ın vatandaşlara sunduğu Migros Market ve Migros Sanal Marketlerde geçerli olan 50₺’lik indirim vardır. Eğer bu kampanyada yararlanmak istiyorsanız Migros Sanal Market uygulamasından kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey Migros Sanal Market uygulamasında kampanyalar bölümüne gitmeniz gerekir.

Daha sonrasında oradaki Vakıf bank Sanal Bankomat Kart kampanyasını seçerek sizde bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Migros Sanal Market üzerinden 18 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında yapacağınız 150 lira ve üzeri alışverişlerinizde Vakıf Bank kartınız sayesinde 55 liralık bir indirime sahip olacaksınız. Bu indirim ile çok rahat bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz.

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