Yapı Kredi Bankası 90 Gün Ertelemeli 150.000 TL Nakit Kredi Kampanyasını Bugün Tanıttı...

150000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak isteyen vatandaşlar için yapı Kredi Bankası, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. 150000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada acil kredi kullanacak olan kişiler, 12 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden düşük faizlerle kredi kullanabilmektedir.

Kredi veren bankalar arasında en çok tercih edilen Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte özellikle acil ihtiyacı olan ve yüksek limitli kredi kullanmak isteyen kişilere kredi puanına göre, destek vereceğini açıkladı. 150000 TL'ye kadar 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalarda onay alan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeler ile birlikte kredilerini kullanabilecek ve bu kredileri kullandıktan sonrada hesaplarını aynı gün içinde destek ödemeleri alabileceklerdir.

150000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, banka sizlere başlı bazı şartlar istemektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda ihtiyaç kredisi için yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabileceğini söyleyebiliriz.

KREDİ BAŞVURU

150000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabileceğini söyleyebiliriz. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankasından düşük faizli kredi alabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise kredi başvurusu için Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazıp boşluk bırak, doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmanız içinde Yapı Kredi Bankası, sizlere destek vermektedir.