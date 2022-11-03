Vakıfbank, Halkbank ve PTT Emekli ve Çalışan Kişilere 44.000 TL Ödeme Yapacak! Bugün Başlayan Kampanya İlgi Gördü

Emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden gelir belgesiz 44000 TL'ye kadar kredi ödemesi verileceği açıklandı. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, 44000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek nakit almak için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

Halkbank Vakıfbank ve PTT üzerinden emekli maaş almanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde başvuru yapacak olan emeklilerden kredi notuna bakmadan onay alınıyor.

HALKBANK VE VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hemen internet üzerinden yapabilir. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilirsiniz. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte işlem yapabilecekleri gibi, ayrıca son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, Halkbank ve Vakıfbank tarafından istenmektedir.

PTT KREDİSİ

Ptt üzerinden kredi başvurusu yapacak olan bireysel müşterilerine cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceğini söyleyebiliriz. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndererek, PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. En yakın PTT şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapabileceğinizi söylemek isteriz.