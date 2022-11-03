Son Dakika: Emekliye Bu Hafta İçin Ödeme Verilecek! Acil Para İsteyen Tüm Emekliler Sıraya Girdi!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurumuzu gerçekleştirerek, acil para isteyen tüm emekler için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan yemeklere belirli şartlara uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. Emekli maaşınızı, Denizbank veya Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız, 50000 TL'ye kadar gelir belgesi olarak sizlere acil para ihtiyacı verecek olan bu, Nakit kampanyasında, emekli maaşınızın bu bankalar üzerinde olması durumunda kredi notu'nuza bakmadan da hemen işlem yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte bu iki banka üzerinden yapacağınız tüm işlemlerde ek kredi işlemleri sayesinde sizlerde rahat bir nefes alarak hemen ihtiyaç kredisi veya bir diğer adıyla Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİ KREDİSİ

Denizbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda, Denizbank, mobil uygulamasına girerek işlem yapabilir. Denizbank, Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yaparak, hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilmektedirler. Denizbank üzerinden emekli, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri veriliyor.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ KREDİSİ

Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı almış olan kişiler ise emekli kredisine cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen yapabilmektedir. Sms ile Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlikle emekli maaşını ve doğum tarihini yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeleri durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Emekli maaşı, Yapı Kredi Bankası üzerinde olan tüm vatandaşlar içinde banka uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.