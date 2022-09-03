Vakıfbank, Garanti ve PTT Birleşti, Emeklilere Ödeme Vereceğini Duyurdu, Bir İmza Atana 42.000 TL Nakit Veriliyor

Garanti Bankası Vakıfbank ve PTT üzerinden emeklilere özel olarak başlatılan yeni nakit kampanyasında, duyurular paylaşıldı. Başvurularını gerçekleştirerek nakit almak isteyen emeklilere sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapan kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalar emekli vatandaşları kendi bankalarında tutabilmeleri için yüksek limitte gelir belgesiz, kredilerde vermeye devam ediyor. Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz gibi, ayrıca PTT üzerinden aktif Bank aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilecek, dilerseniz de Garanti Bankasının başlatmış olduğu kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz.

Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalardan Vakıfbank, Garanti Bankası ve PTT üzerinden yapılacak olan tüm ödemelerde 42000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, emekli olan vatandaşlara verilecektir. Emekli olan kişiler maaşlarını bankalar üzerinden almaları durumunda gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredilerine istedikleri zaman kullanabilecekler ve onaylanan kredileri aynı gün içinde hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu üç banka üzerinden 42000 TL ödeme almanız durumunda diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabilirsiniz.

Garanti Bankası Vakıfbank ve PTT Başvuru

Garanti Bankası, Vakıfbank, PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler için yapılacak olan yeni kampanyalarda başvurular, şubeler üzerinden ve internet sitesi üzerinden 7 24 yapılabilmektedir. Nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, Garanti Bankası müşterisi olması durumunda bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise şubelere giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor ve kimlikleriyle birlikte Emekli Kredisi kullanabiliyorlar. PTT üzerinden başvuru yapacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi durumunda kredi kullanabilmektedir. Ptt üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, kredi onayı alarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.