TC Kimlik Kartı Numarası Üzerinden 5-10 Bin TL Arasında Ödeme Veriliyor

Tc kimlik kartı numarası üzerinden 5 ile 10 bin TL arasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Akbank ve Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda hemen onay alabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de nakit kredi başvurularında bulunarak, işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler TC kimlik kartı numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında 5 ila 10000 TL arasında ödeme alabilmektedir.

Akbank üzerinden (TL) nakit başvurusu

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa, şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına ödeme alabilmektedirler. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek olan kişiler banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte banka şubelerine gitmeden hemen Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli, kullanacağınız tüm kredilerde banka sizlere en düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlamaktadır.

Denizbank üzerinden (TL) nakit başvurusu

Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsunuz, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusuna katılacak olan vatandaşların kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabileceği söylendi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Denizbank şubelerine gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek, onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak da kullanabileceksiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan krediyi, SMS ile almış olduğunu söyleyerek, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi kullanabilecek.