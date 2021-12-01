Vakıfbank Emekliye Derman Olacak, Faizsiz Nakit Verecek, Her Emekli Başvuru Yapmasıyla Hesabına Yatıracak

Son Dakika Yeni Haber: 2021 yılı bitmeden destekler devam edecek. Vakıfbank emekliye faizsiz nakit başvurusu başladı. Vakıfbank emekliye faizsiz nakit veriyor. Vakıfbank'tan emekliler için faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Sizlere yazımızda bu kredi hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Son zamanlarda özellikle emekli olan kişilerin bu kredi kampanyasını beklediğini söyleyebiliriz. Vakıfbank üzerinden de emekli olan kişilerin faizsiz kredi başvurusu yapacağı bankanın şartlarını ve aşamalarını sizlere araştırdık. İşte detaylar.

Emekli olan kişiler faizsiz ihtiyaç kredisi başvurularına başladı. Vakıfbank'ta kamu bankası olmasından dolayı müşterilerin faizsiz kredi imkanı sağlamaktadır. Özellikle emekli olan kişiler faizsiz ihtiyaç kredilerini Vakıfbank üzerinden kullanabilirler. Vakıfbank'tan faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız birçok yöntem vardır. Öncelikle bu krediler de banka emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız isteyecektir. Bu şartlara uygunsanız kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank faizsiz kredi başvurusu

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan müşteriler faizsiz kredi kullanmak istiyorlarsa VakıfBank'ın kurmuş olduğu Katılım Bankası olan Vakıf Katılım Bankası üzerinden bu kredileri kullanabilirler. Banka tüm işlemlerini faizsiz olarak yapmaktadır. Katılım Bankası olarak hizmet veren Vakıf Katılım Bankası bir kamu Katılım Bankası olmasından dolayı bu kredileri faizsiz olarak vermektedir. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak faizsiz kredi kullanabilirler. Faizsiz kredi alabilmeniz için size en yakın Vakıf Katılım Bankası şubesine giderek buradan işlem yapabiliyorsunuz. Bu banka kullanacağınız 100.000 TL krediye kadar aldığınız miktar kadar, kâr payı oranı uygulayacaktır. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de diğer bankalarda olduğu gibi ilk taksit ödemesinde 3 ay ve 6 ay gibi ertelemeler de bulunmaktadır.

Vakıf Katılım Bankası üzerinden sadece ihtiyaç kredisi için değil, ayrıca konut kredisi ve taşıt kredisi gibi tüm kredi seçeneklerinde de faizsiz işlemler yaparsınız. Bu krediler genellikle helal kredi olarak geçmektedir.

VakıfBank emekli kredisi başvurusu

Emekli olduğunuzu zaman kredi kullanmak istiyorsanız, VakıfBank'ın kendi banka şubesinden de düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi kullanabilirsiniz. Emekli kredisi kullanacak olan kişilerin bankadan maaş almaları durumunda maaşlarının 22 katına kadar toplamda ise 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Vakıfbank 200 bin TL'ye kadar vereceği emekli kredilerinde müşterilere 36 ay vade ile işlem yapmaktadır. Eğer emekli maaşınız bu bankada değilse bankaya maaşınızı taşıdıktan sonra maaşınızın 15 katına kadar kredi alabilirsiniz. İlk maaşınızı aldıktan sonra da geriye kalan 7 katını kullanabilirsiniz.

Bu bankadan emekli olan kişilerin kredi kullanması için maaş taşıması şartı vardır. Emekli kredisi haricinde bankadan ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi konut kredisi ve taşıt kredisinde kullanabilirsiniz.

Özellikle yüksek limitli kredilerde bütçenizin yetmediği için onay alamıyorsanız bankaya teminat vererek bu kredileri güçlendirebilirsiniz. İpotek karşılığı kredilerde Vakıfbank, konut ipotekli, arsa ipoteği ve araç ipoteği almaktadır. Verdiğiniz İpoteğin değerinin yarısına kadar kredi kullanabilirsiniz. İpotekli kredilerde de banka 36 ay vade yapmaktadır. Detaylı bilgi için bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.