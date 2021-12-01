Emekliye Müjde Geldi, 3000 TL ve 5000 TL Ödemeler Aralık Ayı İçinde Hesaplarda Olacak, Kontrol Edin

Emekliye müjde. Emekli olan kişiler son dakika haberi ile ödeme alacaklar. Bankalardan yapılan bu duyuruda 3000 TL ile 5000 TL arasında ödeme almak çok basit. Emekliye son dakika haberi ilk önce Ziraat Bankası üzerinden geldi. Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 3000 TL ve 5000 TL ödeme yapacağını duyurdu. Üstelik bu iki ödemeyi de hesabınıza yatırarak 8000 TL ödeme alacaksınız.

Ziraat Bankası son dakika haberinde 5000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz, ihtiyaç kredisi verecek. 5000 TL 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bir kampanya. Ziraat Bankası 5000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kampanyada son dakika haberi ile sizlere hemen sonuç veriyor. Ziraat Bankası 5000 TL kullanan emeklilere ayrıca 3000 TL artı para verecek.

Artı para, kişilerin hesapları üzerinden kredili mevduat hesabı açması olarak biliniyor. Artı para alacak kişilere banka hemen sonuç veriyor. Son dakika kampanyasına katılmak isteyenlere, 3000 TL ödeme alabilmesi içinde banka başvuru yapmasını istiyor. 3000 TL artı para aldığınızda bu parayı istediğiniz gibi kullanacaksınız. Kullanım sonrasında ise banka sizlere artı para ile 12 ay vadeye kadar geri ödeme imkanı sunacak. Bu parayı istediğiniz zaman kullanabilir, ödemelerini de 12 aya bölebilirsiniz.

Ziraat Bankası yaptığı bu kampanyaları resmi internet sitesinden duyurdu. Bu yüzden bankanın resmi internet sitesine girerek detayları öğrenebilirsiniz.

Başvuru yapacak olan kişiler ayrıca Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alıyorsa, bu yerlerden de başvuru yaparak kolay bir şekilde destek parası alabilirler. Vakıfbank ve Halkbank 5000 TL ihtiyaç kredisi, 3000 TL nakit avans limiti vereceği emeklilerin kendi bankasından emekli maaşı almasını isteyecektir. Ayrıca banka emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 750 TL'ye kadar emekli promosyonu vermektedir. Bu şartlara göre sizlerde işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Detayları öğrenmek için banka şubelerine gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek, emekliler ile ilgili yapılan tüm kampanyaları görebilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank belirtilen şartlara uygun olan tüm emeklilere bu destekleri kredi notu düşük olsa bile verecektir.