Son ABD ve NATO Güçleri Afganistan'daki Kilit Üssünden Ayrıldı

Çekilme, yabancı güçlerin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin yakın olduğunun sinyalini verebilir.

Başkan Joe Biden, ABD güçlerinin 11 Eylül'de çekileceğini söyledi.

Ancak Kabil'in kuzeyindeki genişleyen üssünden çekilme, ana cihatçı grup olan Taliban'ın Afganistan'ın birçok bölgesinde ilerlemesiyle geldi.

11 Eylül tarihi, 2001 yılında Amerika'ya yapılan ve yaklaşık 3.000 kişinin ölümüne neden olan saldırıların yıl dönümü.

Saldırılar, 1990'lardan beri ülkeyi kontrol eden Taliban'ın desteğiyle o zamanlar Afganistan'da bulunan uluslararası bir cihatçı grup olan El Kaide tarafından gerçekleştirildi. ABD liderliğindeki bir koalisyon, her iki grubu da yenmek için o yıl Afganistan'ı işgal etti.

Amerika, insan hayatındaki devasa maliyeti ve büyük maliyeti ile en uzun savaşını şimdi bitirmek istiyor ve güvenliği Afgan hükümetine bırakıyor.

Yakın zamana kadar yaklaşık 2.500-3.500 ABD askerinin hala Afganistan'da olduğu düşünülüyordu ve yaklaşık 7.000 diğer koalisyon askeriyle birlikte ülkeden ayrılacak ve ülkede 1.000'den az Amerikan askeri kalacak.

Bu arada, yabancıların geri çekilmesi beklentisiyle güçlenen yeniden dirilen bir Taliban, yabancı güçlerin ayrılmasından sonra yeni bir iç savaşın patlak verebileceği korkusuyla düzinelerce bölgeyi işgal etti.

Ulusararası bir muhabir olan Lyse Doucet, konuya ilişkin bulunduğu analizlerde şunları söyledi: “Bagram, olacakların habercisi. Amerikan askeri gücünün bu sembolü, bir zamanlar Sovyet kuvvetlerinin kalesiydi. Şimdi Afgan güvenlik güçleri yakında bu genişleyen şehri bir şehir içinde güvence altına alma zorluğuyla yüzleşecek.

Bagram hayati öneme sahiptir - sembolik ve stratejik yollarla. Ülke genelinde ilçelerde ilerleyen Taliban savaşçıları, bu ödülü gözünün önünde tutuyor. Geçen Ekim'de bile etrafını saran kasabanın sakinleri bize Taliban'ın zaten onların ortasında olduğunu söyledi.”

Bagram Neden Önemli?

Sovyetler tarafından 1980'lerde Afganistan'ı işgal ettiklerinde inşa edilen ve adını yakındaki bir köyün adından alan havaalanı, Kabil'in yaklaşık 40km (25 mil) kuzeyinde yer alıyor.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri Aralık 2001'de harekete geçti ve 10.000'e kadar asker alabilen devasa bir üs haline geldi.

Büyük kargo ve bombardıman uçaklarının inebileceği, en sonuncusu 3,6 km uzunluğundaki iki pistle hizmet veriyor.

Associated Press'in haberine göre, patlama duvarlarıyla korunan uçaklar için 110 park yeri ve travma bölmesi olan 50 yataklı bir hastanesi, üç ameliyathanesi ve modern bir diş kliniği vardı.

Bagram, CIA'in gözaltı tesislerinde gerçekleştirilen işkence kullanımı da dahil olmak üzere El Kaide şüphelilerini sorgulamasına ilişkin ABD Senatosu raporunda belirlenen yerlerden biriydi.