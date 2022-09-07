Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar oldu? Kaç TL? Nasıl Alınır?

Temmuz zammı ile birlikte bankalardan emekli maaşı alan kişilere emekli promosyonlarında özellikle özel bankalar tarafından bir nakit ödemesi turu başladı. Temmuz ayı ve Ağustos aylarında verilen bu emekli promosyonu bir çok emekliyi mutlu etti. Emekli olan kişiler kendilerine en uygun bankayı seçerek hemen emekli promosyon almak için maaş taşıması yapmaktadır.

Bankaların kendilerine özel olarak hazırladıkları bu emekli promosyon miktarlarında özellikle kamu bankalarının da ne kadar verildiği merak edilmektedir. Kamu bankaları SGK destekli olarak emekli promosyonu verdiği için her hangi bir zam şu an için gözükmüyor. Ama promosyon yerine emekli olan kişilere devlet destekli kredi ödemeleri veriliyor. Sizlerde Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve maaş müşterisi olmak istiyorsanız bu bankanın ne kadar promosyon verdiğini öğrenmek istiyor olabilirsiniz.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ TUTARI NE KADAR?

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden yapılan duyuruda bankadan emekli maaşı alan kişilere maaşlarına göre ödemeler verilmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler 500 TL emekli promosyonu alır. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler ise 625 TL ödeme alır. 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alan kişiler ise 750 TL tutarında bir ödeme almaktadırlar. Bu para 3 yıl maaş taşıma sözünüze verilmektedir. Başvuru şartı olmadan tüm emekli maaşı alan bireyler bu başvurularını yaparak emekli promosyonu Vakıfbank üzerinden alabilmektedirler.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

EMekli maaşınızı Vakıfbank şubelerine taşımak için Şubeler üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ayrıca ATM, İnternet Bankacılığı ve Mobil bankacılık üzerinden de işlem yapabiliyorsunuz. Vakıfbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden de işlem yapabileceksiniz.