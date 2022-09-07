Berkay ile Eşi Özlem Ada Şahin Evlerini Taşıdı Fakat Çok Yorgunlar

Ünlü şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin 2016 senesinde dünyaevine girmiş ve o günden bu yana mutlu bir evlilik hayatı sürdürmüştü. Ünlü çift geçtiğimiz gün Emirgan'da bir kafede kameralara yansıdı ve merak edilenleri yanıtladı. Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin kafe çıkışında basın mensuplarının kendilerine sordukları soruları yanıt verdi ve taşınma telaşında olduklarını belirtti. Ünlü şarkıcı ve eşi taşıma işlemine mola verdiklerini açıklarken kahvaltı yapmaya geldiklerini de söyledi.

Popçu Berkay yoğun bir konser maratonunun olduğunu belirtirken vücudunun ise bu tempoya alıştığını söyledi. Haftada 4-5 gün sahnede olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Berkay bir buçuk iki yıl iyi bir dinlenme süreci geçirdiğini de anlattı. Sezonun kendisi için güzel ve yoğun geçtiğini açıklayan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, her yerde konserlerin olduğunu ve sektörün böyle hareketli olmasının güzel olduğunu belirtti.

Son dönemde sahnelerde meydana gelen ilginç olaylar başarılı şarkıcı Berkay'a soruldu ve ünlü isim konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sevilen meslektaşları Rapçi Murda'nın para ve Ece Seçkin'in sahnesine telefon fırlatılması hakkında konuşan Berkay bu olayların hatırlatılması üzerine yaşanılan olayları duymadığını söyledi ve bunun görgüsüzlük olduğunu ifade etti.

40 yaşındaki Ünlü şarkıcı Berkay eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Etiler'de alışveriş turuna çıktı ve basın mensuplarının sordukları sorulara yanıt verdi. Şarkıcı terliksiz dışarı çıkmaması ile dikkatleri üzerine çekerken basın mensuplarını kendisine sorduğu sorular üzerine soğuk havaların yaklaştığını ve artık ayakkabı giymeye başlayacağını açıkladı. Sizler için haberimizin devamında ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in yapmış olduğu açıklamaları yazdık.

Şahin çifti yaklaşık 2.5 aydır ev taşımakla uğraştıklarını belirtirken bu olayın kendilerini çok yorduğunu da söyledi.