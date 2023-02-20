Fiat Egea Cross Şubat ayında indirimde! Fiyatlar gel al beni diyor! 244.937,50 TL'ye satılıyor

Fiyatlar gel al beni diyor! 244.937,50 TL'ye satılıyor. Fiat Egea Cross Şubat ayında indirimde! Engelli vatandaşların yakından takip ettiği muafiyetli araçlarda beklenen indirim gerçekleşti. Fiat egea cross güncel fiyatları ise düşüşte. 2023 ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen birçok engelli ve normal vatandaşların tercihi ise egea cross!

%60’lık ÖTV Dilimine Giren Araçlar ve Fiyatları

Street 1.4 Fire 95Hp paketi 391.900,00 tl'den 244.937,50 tl,

Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi 433.400,00 tl'den 270.875,01 tl,

Urban 1.4 Fire 95Hp paketi 446.900,00 tl'den 279.312,50 tl’ye düşüyor.

%70’lik ÖTV Dilimine Giren Araçlar ve Fiyatları

Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi 473.900,00 tl'den 278.764,71 tl,

Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi 597.900,00 tl'den 322.294,12 tl,

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi 556.900,00 tl'den 327.558,24 tl’ye düşmekte.

%80’lik ÖTV Dilimine Giren Araçlar ve Fiyatları

Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi 562.900,00 tl'den 312.722,22 tl,

Street 1.6 M.Jet 130Hp paketi 651.900,00 tl'den 362.166,67 tl,

Street T4 Hybrid 130HP AT paketi 707.900,00 tl'den 393.227,78 tl’ye düşmekte.

Fiat, Egea Cross modeli haricinde de birçok araç modelinde indirim yapmış bulunmakta. En çok tercih edilenler listesinde bir numarada bulunan modelin fiyatlarını sizler için derledik.

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