Emekli olan vatandaşlar için güncel kredi kampanyaları düzenleyen Vakıfbank, emekli maaş alan kişilere yönelik yeni bir kredi fırsatı sunuyor. Banka, resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya ile emekli maaşı alan kişilere 145.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sağlayacak. Bu kampanya kapsamında 12 ay vadeli olarak verilecek krediler, başvurunun hemen ardından aynı gün içinde hesaplara yatırılacak.

Emekli maaş hesabı üzerinden başvuru yapacak kişilere belirli limitlerde kredi verileceği gibi, aynı zamanda diğer bankalardaki borçların da kapatılması için tek bir bankada ödeme kolaylığı sunulacak. En düşük faiz oranlarından yararlanma fırsatı sunan bu kampanyada, acil para ihtiyacı olan emeklilere 50.000 TL kredi imkanı da sunulmaktadır. Başvurular banka şubelerine gitmeden de kolayca yapılabileceği gibi düşük faiz oranlarından yararlanılarak krediler, kişilerin kendi hesaplarına istedikleri zaman yatırılabilmektedir.

Vakıfbank, kamu bankası olarak güvenilir bir finansal kurum olup, emekli maaşlarının bu bankada olması durumunda 145.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

145.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılır? Emekli maaş hesabınızın ne kadar olduğu, başvuracağınız kredinin limitini etkilemektedir. 12 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu kredilerde, emekli maaşınızın düşük olması durumunda daha düşük limitlerde kredi onayı alabilirsiniz. Başvurular için en yakın Vakıfbank şubesine giderek kolay bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvuruları sonrasında, internet bankacılığı kullanarak yüksek limitli krediler alabilirsiniz. Daha önce kredi onayı alan ve emekli maaşını bu bankadan alan kişiler, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 100.000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirler.