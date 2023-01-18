Vakıfbank Duyuruyu Paylaştı, Bankaya Yoğun Rağbet Var! Bankamatik Kartı Olanlara Yüksek Limitli Ödeme Olacak

Uygun faiz oranlarının ön plana çıktığı kampanyada 36 ay vade bulunuyor. Vatandaş tarafından oldukça fazla rağbet gören banka 100 bin liralık kredi imkânı tanıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Kamu bankası hizmeti veren Vakıfbank, vatandaşlara yönelik sürekli kampanya düzenliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, banka tarafından belirlenmiş olan şartları sağlamaları durumunda istedikleri zaman 100 bin lira tutarındaki krediye başvuru yapabilir. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre düşük faiz oranlarının uygulandığı kredide vade 24 ay olarak belirlendi. İsteyen vatandaş vadeyi 36 ay olarak belirleyebilir.

Kamu bankası olmasından dolayı banka, özellikler emekli ve çalışanlara yönelik kampanya düzenliyor. Uygun faiz oranları ile başvuruda bulunan kişilere onayı hemen veriyor.

Emekli olan vatandaşların banka üzerinden maaş almaları durumunda, yüksek limitle kredi kullanabilecek. Sigortalı olarak bir işte çalışan kişiler, bankadan maaş almamaları durumunda, çalıştıkları yerde 12 aylık sigorta primlerinin yatmış olması gerekir.

Vakıfbank Kredi Başvuru İşlemleri

Banka üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek başvurularını yapabilir. Düşük faiz oranları ile 36 ay vadenin bulunduğu kredide ilk ödeme 3 ay sonra yapılabilecek. Banka şubesine başvuru yapmadan önce gerekli belgelerin temin edilmesi gerekir. Banka üzerinde hesabı bulunan müşteriler, mobil uygulama üzerinden kredi için başvuru yapabilir. 50 bin liraya kadar nakit ihtiyacı hisseden kişiler mobil uygulamaya girerek başvurularını yapabilir. Mobil uygulamadan işlem yapabilmek için kişinin bankada hesabının bulunması gerekir. Başvuruda bulunan kişilere 36 ay vadeli kredi imkânı sunulur. Ayrıca ilk ödemede 3 aylık bir erteleme de mevcut durumda.

Banka emekli olan vatandaş için kolaylık sağlıyor. Emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde almış oldukları maaşlarının 22 katı kadar kredi kullanabilecek. Alınacak olan kredi ihtiyaç kredisi olarak kullanmanın yanı sıra borç kapatma kredisi olarak da kullanılabilecek. Kredinin ilk ödemesinde 3 ay erteleme yapılabilir.

Başvuru için bankanın internet sitesi de kullanılabilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için bankanın sitesine girilerek gerekli bilgiler elde edilebilir.