TC Kimlik Numarası İlk Rakamları 1-2-3-4-5-6-8 ile başlayanlara ödeme haberi geldi! 39.000 TL net hesapta…

Kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, TC kimlik numarası sorgulaması sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlara 39000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi Denizbank ve Akbank tarafından verilmektedir.

Kimlik numarası sorgulaması sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar dilerlerse banka şubelerine gitmeden de işlemlerini bu iki bankadan internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilir. En düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabileceğiniz kampanyaları katılmak istiyorsanız, 39000 tl gelir belgesiz ihtiyaç kredisi için Denizbank ve Akbank şubelerine giderek işlem yapabilirsiniz.

Denizbank ve Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden diledikleri zaman kredi ödemesi olabiliyor. Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, ihtiyaç kredisini diledikleri zaman kullanabilirler.

Denizbank ve Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

SMS ile de kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyaları katılarak nakit kredi ödemenizden faydalanabilecek ve onaylanan kredinizi hesabınıza yatırabileceksiniz. Sms ile DenizBank üzerinden başvuru yapmak için 32 80 numarasına kredim TC Kimlik No, doğum tarihi yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz gerekiyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunu eğer, Akbank üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına da yazarak mesaj olarak göndermesi gerekiyor.

Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı birşekilde verilir, onaylanan kredilerle isterlerse çok veya Akbank İnternet Bankacılığı İnternet Şubesi üzerinden de kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.