Vakıfbank duyuru yaptı! Kimlik numarasına göre 5000 TL ödeme yapacak

Vakıf Bankası Mini İhtiyaç Kredi Kampanyası İlan Edildi! İhtiyacınıza Uygun Paket Seçimini Yaparak 36 Aya Kadar Taksit Ödemelerini Yapabilirsiniz. Türkiye'de kamu bankası olarak faaliyet göstermekte olan vakıf bankası tarafından son dönemlerde vatandaşlara sunulan ihtiyaç kredisi başta olmak üzere taşıt ve konut kredisi gibi kredi çeşitlerinde adeta göz dolduran oranlar sunuluyor. Bugün Vakıf Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre nakit paraya sıkışan vatandaşları bu problemlerden kurtaracak Vakıfbank mini ihtiyaç kredisi kampanyası ilan edildi

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Vakıf Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre nakit problemi yaşayan vatandaşların taksit ödemelerini bütçelerine uygun bir şekilde ödemelerinin önünü açacak 5000 TL'lik masrafsız ve üstelik 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak kredi paketi yanı sıra aynı zamanda 10.000 TL'lik uygun faiz oranı ile sunulacak Kredi tutarının yine aynı şekilde 36 aylık vade seçeneği şeklinde ödenmesi kolaylığı sağlanmaktadır. Diğer taraftan konut kredisi ile da taşıt kredisi almak isteyen vatandaşların 250 bin tl ye kadar problemlerini gidermeleri açısından Vakıf Bank şubelerini ziyaret etmeleri gerekir.

Vakıfbank aslanım kendi müşterilerine görelim sunmuş olduğu 20.000 TL'ye kadar masrafsız ve düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisinin kullanılması avantajı sağlamaktadır. Diğer taraftan emekliye yeni hak kazanıp başka bankalardan emekli aylığını çekil vatandaşlar, promosyon olmak üzere daha önceden emekli olup da yine aynı şekilde başka bankalardan emekli aylıklarını alan vatandaşların 36 aylık süreç için söz vermeleri ve maaşlarını Vakıf Bankası'ndan almaları karşılığında kendilerine 1500'tlye TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak.