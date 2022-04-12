Son Dakika: İlk Evini Alacaklara 0.50 Oranında Faiz Oranı İle 30 Yıl Vadeli Konut Kredisi Sunuluyor

Konut Alımlarında Yeni Kredi Seferberliğinin Ayak Sesleri Geliyor: İlk Evini Alacaklara 0.50 Oranında Faiz Oranı İle 30 Yıl Vadeli Konut Kredisi Sunuluyor. İnşaat maliyet endeksinde meydana gelen yükseliş sebebiyle yeni konut üretimi çok büyük bir darbe ile mücadele ederken azalış gösteren üretim sebebiyle konut fiyatları rekor seviyelere kadar ulaştı. İnşaat piyasası ise yeni destek talebini açıkladı.

Yeni konut üretimini teşvik edebilmek ve böylelikle ev fiyatlarını belli bir düzene sokmak amacıyla inşaat piyasası yeni isteklerini duyururken bu istekler arasında bulunan KDV indirimi hayata geçirilmişti. Süreç içerisinde tapu harcı indirimi ile konut kredisi destek kampanyası beklentileri açısından hayata geçirilecek olan yeni düzenlemeler bir kereye mahsus gündeme getirildi.

İlk Defa Ev Alacaklara Faizsiz Konut Kredisi Veya Düşük Faiz Oranı İle Devlet Destekli Ev Kredisi Verilecek

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan gayrimenkul yönetim kurulu başkanları, gerek vatandaşların ev sahibi olmasını kolay bir hale dönüştürülmesi gerekse de konut fiyatlarının düşürülmesi adına devletin destek kredisi sunması gerektiğini açıklıyorlar. Son zamanlarda hem kiralık hem de satılık konut fiyatlarında çoğu yüşdek bir artış yaşandığını ve bu artışa rağmen boş kiralık ev bulmanın ise zor bir aldığı söyleniyor. İnşaat piyasasının pek çok sektöre doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilediğini dile getiren uzmanlar, İnşaat sektörünün can damarının ise konut satışları olduğunu ve bu sebepler doğrultusunda kesinlikle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Birinci gibi 2022 senesi içerisinde kamu bankaları tarafından haziran ayı içerisinde destek kredileri sunulmuş ve ev almak isteyen vatandaşlara 1 yıl boyunca ödemesi dönemli düşük faizli kredi desteği sağlanmıştı. İnşaat piyasası temsilcileri ise bu sene %50 oranı ile 30 yıl vadeli destek kredisi sunarak vatandaşlara yeniden kira öder gibi ev sahibi olma avantajı sunmaya çalışıyor.